Talibãs anunciam controlo total do vale de Panchir no Afeganistão

Os talibãs anunciaram esta segunda-feira que controlam totalmente o vale de Panchir, onde se tinha organizado a resistência desde que o movimento tomou o poder no Afeganistão, em meados de agosto.

"Com esta vitória, o nosso país saiu completamente do marasmo da guerra. As pessoas vão viver agora em liberdade, paz e prosperidade", declarou, em comunicado, o principal porta-voz do movimento fundamentalista Zabihullah Mujahid.

"Rebeldes foram mortos e os restantes fugiram. A respeitável população de Panchir foi resgatada aos sequestradores. Nós garantimos que ninguém será alvo de discriminação. São todos nossos irmãos e trabalharemos em conjunto para um país e um objetivo", acrescentou.