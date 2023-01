Talibãs apresentam primeiro supercarro desenhado e construído no Afeganistão

Os Talibãs apresentaram, esta quarta-feira, o prótotipo do primeiro supercarro desenhado e construído no Afeganistão.

O ‘MADA 9’ é um protótipo de um supercarro que tem sido desenvolvido, nos últimos cinco anos, por 30 engenheiros da ENTOP e do Instituto Técnico e Vocacional de Cabul (ATVI), de acordo com o jornal britânico The Mirror.

A equipa responsável pela criação deste supercarro revelou que o motor é proveniente de um Toyota Corrolla.

O presidente do ATVI, Ghulam Haidar Shahamat, afirmou que o motor foi modificado, por isso "se aumentarem a velocidade, vai ter força suficiente para aguentar" e que ainda estão a pensar instalar "uma fonte de poder elétrica" no carro.

Abdul Baqi Haqqani, ministro talibã da Educação Superior, disse que o governo está comprometido em oferecer "ciências modernas e religiosas para o sue povo".

Por sua vez, o diretor-executivo da ENTOP, Mohammad Riza Ahmadi, disse que esperava que o supercarro ajudasse a melhorar a imagem do Afeganistão "no panorama mundial".