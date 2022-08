Talibãs celebram primeiro aniversário da retirada de estrangeiros do Afeganistão

Os talibãs comemoraram esta quarta-feira o primeiro aniversário da retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão e do seu regresso ao poder após 20 anos de guerra, com cânticos de vitória e um desfile de equipamento militar ocidental abandonado.

Em 30 de agosto de 2021, um minuto antes da meia-noite, o último soldado norte-americano partiu do aeroporto de Cabul, pondo fim à mais longa intervenção militar dos Estados Unidos, que começou em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O governo dos talibãs decretou feriado o dia de hoje, mas a maioria dos residentes da capital, Cabul, ficaram em casa, de acordo com o relato da agência noticiosa francesa AFP.