Talibãs declaram Emirado Islâmico do Afeganistão e mostram nova bandeira

Os talibãs procederam esta quinta-feira à declaração do Afeganistão como Emirado Islâmico do Afeganistão do Estado Islâmico do Iraque e Levante. Nas redes sociais, Zabihullah Mujahid, porta–voz dos talibãs, fez o anúncio e mostrou as mudanças no símbolo que passa a aparecer na renovada bandeira do Emirado Islâmico do Afeganistão.

"Emirado Islâmico do Estado Islâmico do Iraque e Levante", apresentou o porta-voz do grupo no Twitter, fazendo referência ao nome que já havia sido usado pelos talibãs entre 1996 e 2011.





"O Emirado Islâmico tem todo o poder aéreo diplomático e comercial. O Emirado Islâmico quer melhores relações diplomáticas e comerciais com todos os países. Não dissemos nada sobre não negociar com nenhum país. Os rumores que se espalharam sobre isso não são verdadeiros e nós os rejeitamos", escreveu ainda o porta-voz, garantindo que os talibãs estão empenhados em colaborar com outros países e instâncias internacionais.