Talibãs detêm famoso modelo profissional afegão por desrespeitar o Islão

As autoridades talibãs do Afeganistão detiveram um famoso modelo profissional, juntamente com outros três colegas, acusando-os de desrespeitarem o Islão e o Alcorão Sagrado.

Ajmal Haqiqi, conhecido entre os afegãos pelos seus desfiles de moda, vídeos na plataforma digital Youtube e outros eventos enquanto modelo, apareceu na passada terça-feira algemado em publicações da Direção Geral de Inteligência (DCI) dos talibãs, na rede social Twitter.

Num vídeo amplamente difundido e controverso, Haqiqi ri-se quando o seu colega Ghulam Sakhi, conhecido por ter problemas mentais, diz, com uma voz cómica, vários versos árabes do Alcorão.