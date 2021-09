Talibãs dispersam protesto de mulheres com tiros e gás lacrimogéneo no Afeganistão

Os talibãs dispersaram este sábado com gás lacrimogéneo e disparos para o ar um protesto organizado por mulheres afegãs, que nos últimos dias têm saído às ruas de Cabul para reclamar a sua participação num futuro Governo no Afeganistão.

As afegãs realizavam uma marcha a partir do Ministério das Relações Exteriores até às portas do Palácio Presidencial quando foram impedidas pelos talibãs.

"Impediram-nos de continuar a marcha e disseram que não é permitido ir até à porta do Palácio Presidencial", disse à agência espanhola Efe uma das organizadoras do protesto, que pediu anonimato.