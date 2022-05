Talibãs em Herat, Afeganistão, proíbem emissão de cartas de condução para mulheres

As autoridades talibãs em Herat, no Afeganistão, proibiram a emissão de cartas de condução a mulheres, disseram esta terça-feira responsáveis locais à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Nós fomos instruídos verbalmente a não emitir mais cartas de condução para mulheres (...), mas não fomos instruídos a impedir as mulheres de conduzirem na cidade", disse Jan Agha Achakzai, diretor do Instituto de Gestão de Tráfico de Herat, que supervisiona as escolas de condução, que emitem o documento para a condução de automóveis.

O Afeganistão é um país profundamente conservador e patriarcal, mas não é incomum ver mulheres a conduzir nas principais cidades, incluindo Herat (noroeste), considerada relativamente liberal em comparação com o resto do país.