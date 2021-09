Talibãs enviam carta a Guterres para que porta-voz do grupo seja ouvido como 'embaixador' na ONU

Os talibãs pediram às Nações Unidas para discursarem na Assembleia Geral da organização, através do seu porta-voz, Suhail Shaheen, na qualidade de 'embaixador' afegão.Segundo a Reuters o grupo fez o pedido numa carta enviada a António Guterres, endereçada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros talibã, Amir Khan Muttaqi, que pediu que o representante fale aos líderes mundiais na Assembleia Geral que decorre até à próxima segunda-feira.O porta-voz de Guterres, Farhan Haq, confirma a missiva enviada. Caso seja aceite o pedido, haverá um confronto entre o embaixador do Afeganistão que está neste momento em Nova Iorque para o encontro na ONU, representando o governo que caiu com a ação dos talibãs.Guterres já disse que o desejo dos talibãs de "reconhecimento internacional" é a única cartada que outros países têm para os pressionar a um governo inclusivo e que respeite os direitos humanos, particularmente das mulheres, no Afeganistão.