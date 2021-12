Talibãs garantem que estudantes do sexo feminino regressam às escolas depois das férias

O porta-voz do ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício do Governo talibã, Mohammad Sadiq, garantiu à Efe que as estudantes do sexo feminino poderão regressar às escolas e universidades depois das férias de inverno.

Numa entrevista à agência Efe, Mohammad Sadiq, único membro do ministério autorizado a falar à imprensa, disse que com base no (Ministério da Educação) podia dizer que as escolas e universidades para raparigas começarão após as férias de inverno, e nas províncias onde o tempo está bom, a educação (das raparigas) começará mais cedo".

"Estamos a trabalhar nesse sentido, para permitir o início da educação das raparigas", adiantou Sadiq à Efe.