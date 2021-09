Talibãs irritados por tropas norte-americanos deixarem helicópteros inoperacionais para trás

Os talibãs terão ficado irritados e ter-se-ão sentido "traídos" pelos Estados Unidos quando, esta quarta-feira, descobriram que as tropas norte-americanas deixaram os helicópteros do Exército nacional afegão destruídos e inoperáveis.De acordo com um correspondente do Al Jazeera, os talibãs esperavam poder dar uso a esse material militar por considerarem que eram "património nacional"."Somos o governo agora e isto poderia ter sido de grande utilidade para nós", disse a correspondente citando declarações dos talibãs-