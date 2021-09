Talibãs matam polícia grávida em frente ao marido e filhos no Afeganistão

Uma mulher grávida de oito meses, agente da polícia na província de Ghor, no Afeganistão, foi morta, no sábado, a tiro à porta de casa e em frente ao marido e aos filhos, avança a BBC.

A imprensa local avança que a mulher foi morta por talibãs mas o porta-voz do movimento negou a autoria do crime à BBC. Zabiullah Mujaheed, porta-voz do movimento talibã, referiu que está aberta uma investigação para apurar os factos do crime.

Segundo informação avançada pela BBC , há ainda relatos de populares que afirmam que os talibãs espancaram a mulher. Familiares contaram que três homens armados chegaram à casa da família no sábado, revistaram tudo e amarraram os membros da família antes de executar o crime.