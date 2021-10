Talibãs matam três pessoas por ouvirem música em casamento no Afeganistão

Os talibãs mataram três convidados de um casamento e feriram outros dois por estarem a ouvir música no Afeganistão.



De acordo com a imprensa internacional, os jovens puseram música numa sala à parte e três talibãs chegaram e abriram fogo sobre eles.





O porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, reagiu ao incidente e veio dizer que dois dos três atacantes foram detidos. Para além disso, o homem garante que os insurgentes que não agiram em nome do movimento islâmico atualmente no poder no Afeganistão.Toda a música profana foi proibida pelos talibãs no seu anterior regime no Afeganistão, entre 1996 e 2001. Apesar de o novo governo do país ainda não ter legislado sobre a música, consideram que ouvir música não religiosa é contrário à sua visão da lei islâmica.