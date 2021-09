Talibãs negam rumores sobre morte de vice-PM do Afeganistão

Os talibãs desmentiram esta terça-feiraos rumores de que o novo vice-primeiro-ministro do Afeganistão, Abdul Ghani Baradar, terá sido morto a tiro numa disputa com o líder da poderosa rede Haqqani, procurado pelo FBI por terrorismo. Apesar do desmentido, os talibãs não apresentaram provas convincentes de que Baradar ainda está vivo.









Há vários dias que circulam em Cabul rumores insistentes que dão conta de um tiroteio no Palácio Presidencial de Cabul, na sexta-feira, durante as discussões sobre a formação do novo governo. Baradar, chefe do gabinete político dos talibãs e recém-nomeado vice-PM, teria sido morto a tiro ou gravemente ferido por Sirajuddin Haqqani, ministro da Defesa.

O dirigente talibã, que liderou a delegação que negociou o acordo de paz com os EUA no Qatar, não é visto em público há mais de uma semana. Os talibãs divulgaram uma declaração escrita do seu porta-voz a desmentir os rumores da sua morte, e mais tarde publicaram uma gravação áudio alegadamente feita pelo próprio Baradar, mas o facto de não terem divulgado nenhum vídeo reforçou ainda mais os rumores. Está também a causar estranheza o facto de o líder supremo dos talibãs, Haibatullah Akhundzada, não ter sido ainda visto em público desde a tomada de Cabul, circulando igualmente o rumor de que poderá estar morto. Recorde-se que os talibãs só confirmaram a morte do seu antigo líder, o Mullah Omar, mais de dois anos após o seu falecimento.