Talibãs paquistaneses declaram unilateralmente fim de acordo de cessar-fogo com Governo

O principal grupo talibã do Paquistão, o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), declarou esta quinta-feira unilateralmente o fim de um cessar-fogo assinado há um mês com o Governo do Paquistão e acusou Islamabade de não cumprir os compromissos.

"Nas atuais circunstâncias, é impossível estender o cessar-fogo", que terminou hoje, disse o porta-voz dos talibãs paquistaneses, Mohamed Khurasani, num comunicado.

Segundo a nota, o TTP e o executivo paquistanês realizaram uma primeira ronda formal de negociações a 25 de outubro, sob a mediação do Governo provisório dos talibãs no Afeganistão, que chegou ao poder em Cabul pela força das armas a 15 de agosto.