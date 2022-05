Talibãs rejeitam pedido da ONU para reverter restrições às mulheres

Os talibãs rejeitaram esta sexta-feira um pedido do Conselho de Segurança da ONU para reverter as restrições impostas às mulheres afegãs, considerando "infundadas" as preocupações expressas pela comunidade internacional.

O Conselho de Segurança pediu, na terça-feira, que os talibãs, no poder no Afeganistão desde agosto de 2021, "revertam de imediato as políticas e práticas que atualmente restringem os direitos humanos e as liberdades fundamentais das mulheres e das meninas afegãs", numa declaração adotada por unanimidade.

O texto do órgão da ONU, composto por 15 membros, cita "a imposição de restrições que limitam o acesso à educação, ao emprego, à liberdade de movimento e à participação plena, igualitária e significativa das mulheres na vida pública".