Vários jornalistas foram espancados pelos talibãs na altura em que tentavam reportar uma manifestação de mulheres esta quinta-feira no centro de Cabul, no Afeganistão.

Inicialmente, um grupo de cerca de 20 mulheres conseguiu desfilar no centro da capital do Afeganistão durante quase uma hora e meia para defender o direito ao ensino e ao trabalho.

O protesto foi seguido de perto pelas forças talibãs que acompanharam o protesto.

#Protests by a number of #women and activists in #Kabul were met with #violence by the #Taliban, who prevented women from continuing their protests. A number of #journalists were also beaten by the Taliban#Video #news #Afghanistan #BreakingNews #Aamaj pic.twitter.com/o2am3ig94X