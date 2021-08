Talibãs responsabilizam EUA por caos no aeroporto de Cabul

Os talibãs responsabilizaram hoje os Estados Unidos pelo caos no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos continuam a tentar fugir do país, e defenderam que a situação deve parar "o mais depressa possível".

"A América, com todo o seu poder e equipamento (...), não conseguiu levar a ordem ao aeroporto. Há paz e calma em todo o país, mas só há caos no aeroporto de Cabul (...) Isto tem de acabar o mais depressa possível", disse Amir Khan Mutaqi, um dos líderes dos talibãs, citado pela agência France-Presse.

Milhares de famílias afegãs aterrorizadas estão a tentar fugir através do aeroporto, embora Washington tenha alertado para as ameaças à segurança no local e a União Europeia tenha dito que é impossível retirar toda as pessoas ameaçadas pelos talibãs.