Talibãs torturam e massacram homens da minoria Hazara

Os talibãs massacraram e torturaram vários membros da minoria étnica Hazara, em Ghazni, no Afeganistão. De acordo com o relatório divulgado pela Amnistia Internacional, o massacre terá ocorrido no início de julho.

Pelo menos nove homens terão sido mortos, entre os dias 4 e 6 de julho. Segundo avança a BBC, com base em fotografias e testemunhos que chegaram à Amnistia Internacional, seis homens terão sido assassinados com tiros, enquanto os restantes três foram torturados até à morte.

Os Hazara são um povo que reside na região central do Afeganistão, conhecida como Hazarajat. São uma minoria étnica há muito vítima de discriminação do povo afegão (de maioria sunita) e do povo paquistanês.

Apesar do regime talibã ter prometido moderação à comunidade internacional após tomar o controlo do Afeganistão, a Aministia Internacional classifica esta acção com um "indicador horrível" da forma os talibãs estão a atuar. O grupo tem estado ainda a fazer buscas casa-a-casa, com o objectivo de caçar opositores e respectivos familiares.