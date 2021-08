Os radicais talibãs declararam finda a guerra e anunciaram esta segunda-feira a formação de um governo islâmico que, segundo o seu líder de facto, Mullah Abdul Ghani Baradar, será “aberto e inclusivo”.Libertado em 2018 por pressão do então presidente Donald Trump, Baradar negociava desde o passado ano com o governo afegão em Doha, no Qatar. Foi ele que assinou com os EUA o acordo de paz que previa a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.