Tanque com 64 milhões de litros de combustível explode no Brasil

Um reservatório com capacidade para armazenar até 64 milhões de litros de combustível explodiu este sábado numa fábrica na cidade brasileira de Nova Independência, na região central do estado de São Paulo. De acordo com as primeiras informações avançadas pelo Corpo de Bombeiros, apesar da violência da explosão não há vítimas a lamentar.

O tanque armazenava Etanol, um tipo de álcool combustível, de que o Brasil é um dos principais produtores mundiais. Também segundo as informações preliminares recolhidas pelos primeiros soldados da paz que chegaram ao local, a explosão foi presumivelmente provocada por uma falha na tampa do reservatório.

Após a explosão, seguiu-se um incêndio de grandes proporções. Corporações de bombeiros de várias cidades da região, entre elas Araçatuba, a mais perto de Nova Independência, Andradina e Tupã, seguiram para o local do sinistro, que começou por ser combatido pela brigada de incêndio da própria fábrica, mas em vão, dadas as proporções das labaredas.

Até à tarde deste sábado ainda não era possível fazer um balanço dos estragos na fábrica e nas proximidades, pois a prioridade era combater as chamas. Equipas especializadas em combate a sinistros com combustíveis e com equipamentos especiais para atuar em locais muito elevados, como é o caso do tanque, estavam a ser deslocadas a essa hora para a cidade.