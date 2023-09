Tanque de guerra Leopard 2 português participa com sucesso na contraofensiva ucraniana

Um dos três tanques de guerra Leopard 2 que Portugal enviou para a Ucrânia está a ser usado, com sucesso, na contraofensiva das forças de Kiev nos territórios ocupados pela Rússia. O carro de combate cedido pelo exército português está no terreno ao serviço da 47ª Brigada Mecanizada que, no final de agosto, participou na tomada de Robotyne , uma localidade na província de Zaporijia.A reconquista de Robotyne concretizou-se após vários ataques nos arredores desta cidade do sul da Ucrânia que estava ocupada até agora pelas forças russas.Criada já depois do início da guerra, em fevereiro de 2022, a 47ª Brigada Mecanizada é uma unidade de assalto teve como primeira missão o controlo da região de Vuglehirskaya, nas imediações de Bakhmut.

A chegada à Ucrânia dos três carros de combate portugueses foi noticiada em março deste ano pela revista alemã Der Spiegel e posteriormente confirmada pelo Ministério da Defesa Nacional.



O apoio de Portugal ao esforço de guerra ucraniano foi reconhecido, esta sexta-feira, pelo ministério da Defesa de Kiev. Numa publicação em vídeo feita na rede social X (antigo Twitter), que arranca com imagens do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o executivo de Volodymyr Zelensky agradece a Portugal pelo envio de material bélico e logístico "e muito, muito mais".