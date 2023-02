Tarifa social britânica oferece chamadas, mensagens e dados ilimitados

Foi lançada em Inglaterra uma tarifa social que oferece chamadas, mensagens e dados ilimitados, destinada a ajudar usuários móveis que sofrem com o aumento do custo de vida, noticiou esta segunda-feira o jornal britânico The Guardian.

"Mais do que nunca, as pessoas precisam de apoio, e isso deve incluir o acesso à Internet a preços acessíveis e sem restrições", refere a diretora comercial da Three, Elaine Carey.

De acordo com o jornal, esta tarifa social da Smarty, operadora móvel da empresa de telecomunicações britânica Three, é de 12 libras (moeda britânica) por mês para pessoas com dificuldades financeiras, o que equivale a 13,59 euros por mês.

A tarifa social está a ser oferecida como um plano flexível de um mês que pode ser alterado ou cancelado em qualquer altura e está disponível para qualquer pessoa que receba benefícios britânicos, como por exemplo o subsídio de desemprego, refere o The Guardian.

De acordo com a mesma fonte, a empresa Three estima que mais de 4,2 milhões de famílias em todo o Reino Unido podem beneficiar desta nova tarifa.

"Com a crise do custo de vida a continuar a exercer pressão financeira sobre muitos dos nossos clientes, a Three está dedicada em fazer parte da solução", disse a diretora comercial.