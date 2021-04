Tartaruga embate em carro em andamento nos EUA. Mulher foi hospitalizada

o Daytona Beach News, a

Uma mulher, de 71 anos, foi atingida por uma tartaruga depois desta ter embatido no pára-brisas do carro em andamento, na Flórida, nos Estados Unidos da América.De acordo commulher viajava com a filha, quando foram surpreendidas pelo embate do réptil no carro, que causou alguns estragos no veículo.A filha encostou imediatamente o carro para pedir ajuda, e durante a chamada para o contacto de emergência um outro condutor parou junto do carro e apercebeu-se que a causa dos estragos tinha sido a tartaruga.

A mulher acabou por sofrer um corte na parte de cima de um dos olhos e foi transportada para o hospital.



A tartaruga conseguiu sobreviver ao impacto, ainda que com alguns arranhões na carapaça. Os bombeiros soltaram-na numa floresta perto.