Tatuador fã de terror e Satanás esquartejou jovem e espalhou membros pelo lixo

em Valdemoro

O alegado assassino, Leonardo V., depositou várias partes do corpo em diferentes contentores perto da sua casa. O cenário de horror adensa-se quando as autoridades se deslocaram à casa do tatuador. Sangue espalhado por toda a casa, no primeiro e segundo andar da mesma, e na cozinha ainda restos de membros humanos rasgados e cozinhados.





Tatuador, fã de Hannibal Lecter e adepto de rituais satânicos e bruxarias. A Guardia Civil deteve um homem colombiano de 26 anos após este ter esquartejado e espalhado os membros da jovem que assassinou em vários contentores de lixo. Também a ex-namorada deste homem, Leonardo V., foi detida por suspeitas de ser cúmplice do crime. Foi esta que deu o alerta para o homicídio.O crime teve lugar na passada quarta-feirae as autoridades permanecem em busca do resto do corpo da vítima.Nas diversas partes da casa estavam ainda vários posters de Hannibal Lecter, facas e objetos para realizar rituais satânicos e bruxaria. O material macabro e cruel desenha o perfil deste homem descrito como um psicopata pelo jornal espanhol El Mundo.No Facebook, Leonardo também não disfarçava as suas tendências. Assumia-se como um tatuador carniceiro e tinha como principal referência o palhaço do filme 'It'.A vítima de Leonardo era uma jovem de 18 anos que vivia numa área próxima do tatuador.