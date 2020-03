Tatuadores oferecem luvas de trabalho a profissionais de saúde na linha da frente do coronavírus

Os tatuadores estão a ajudar os profissionais de saúde durante a pandemia de coronavírus, fornecendo-lhes as suas luvas de trabalho e outros materiais de proteção.





"Já operamos com a consciência dos agentes patogénicos transmitidos pelo sangue e contaminação cruzada, e, portanto, tomamos muitas precauções no nosso trabalho diário", recorda.

Forçados a encerrar as lojas e incapazes de trabalhar nesta fase, os tatuadores dos EUA estão a dar as suas luvas e outros materiais de proteção aos hospitais norte-americanos, uma força de ajudar aqueles que combatem a Covid-19 nas linhas da frente.Em entrevista à CNN, Michelle Myles, sócia no estúdo Daredevil Tattoo em Nova Iorque, afirma que os "tatuadores percebem bem a necessidade de equipamento de proteção". A artista doou as luvas e máscaras de proteção, material utilizado no dia-a-dia dos profissionais.