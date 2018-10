Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tatuagem deixa jovem de 16 anos em cadeira de rodas

Luisa começou a ficar doente depois de tatuar o peito.

10:36

Uma jovem de 16 anos fez uma tatuagem que a fez sofrer um aborto e ficar numa cadeira de rodas. A colombiana que estava grávida começou por sentir uma dor nas costas e em poucos dias foi-lhe diagnosticada uma infeção grave devido à tatuagem.



"Comecei por sentir uma dor nas costas, sentia formigueiro nos pés, o meu estômago ficou inflamado, não sentia as partes intimas", contou Luisa Buitrago.



A jovem acabou por perdeu o bebé devido à infeção que se espalhou pela medula espinhal. Foi submetida a uma cirurgia para drenar algum do líquido da infeção no entanto os problemas estenderam-se ao apêndice.



"Tive de tomar muitos medicamentos, sofri um aborto e perdi o filho que carregava. Há um ano fiz uma tatuagem que infetou e as bactérias afetaram a minha medula espinhal", conta a jovem que usa agora as redes sociais para alertar para a sua história.



"Foi muito difícil ouvir os cirurgiões dizerem que não ia voltar a andar", continuou.



Os amigos de Luisa estão a angariar dinheiro para que a jovem seja submetida a outras operações. Precisam de cerca de 4000 euros para os tratamentos.