Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tatuagem infeta e deixa jovem de 16 anos em cadeira de rodas

Luisa Fernanda tinha abortado há pouco tempo. Caso aconteceu em Casanare, na Colômbia.

18:10

Luisa Fernanda, jovem colombiana de 16 anos, ficou numa cadeira de rodas depois de uma tatuagem que havia feito na mama direita ter infetado e se ter espalhado pela espinha dorsal.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a jovem passou por uma cirurgia para ultrapassar a infeção, mas depois acabou por desenvolver problemas com o apêndice.



Isto tudo aconteceu depois de a jovem de 16 anos ter abortado. "Como tive de tomar muitos remédios, abortei e perdi o filho", disse Luisa ao mesmo jornal, tendo posteriormente tomado mais medicamentos para curar uma depressão.



"Há um ano fiz uma tatuagem que causou uma bactéria e afetou a medula espinhal e me impediu de andar", explicou. "Foi muito difícil quando o cirurgião me disse que não conseguiria voltar a andar", concluiu Luisa Fernanda.



A jovem, que precisa de nova operação para recuperar a sua saúde, está agora a ser ajudada pelos seus amigos que estão a juntar dinheiro para dar conta do custo do tratamento.