Tatuagens nos olhos e implantes labiais: Jovem quer tornar-se numa "Barbie de modificação corporal"

Maria José Cristerna

Uma adolescente italiana, de 19 anos, está empenhada em tornar-se uma "Barbie de modificação corporal". Aydin Mod é apaixonada por modificação corporal desde os 11 anos e desde criança que faz piercings caseiros, aos 15 cortou a lingua em duas partes, num procedimento realizado por conta própria e já está coberta de tatuagens.As tatuagens incluem as mais extremas como é o caso de tatuar com tinta preta os globos oculares.Os próximos procedimentos incluem cirurgia mamária e outra ao rabo.Atualmente, a jovem britânica conta já com mais de 20 piercings e 12 escarificações, globos oculares tatuados, narinas e lóbulos das orelhas com alargadores, piercings nos mamilos e preenchimentos nas bochechas e lábios.A jovem já gastou mais de 3.700 libras, cerca de 4179, nas suas modificações.A sua inspiração é, mais conhecida como "A Mulher Vampira".