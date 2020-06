Taxa de contágio de coronavírus volta a disparar no Rio de Janeiro

A taxa de contágio do Coronavírus, ou seja, o número de pessoas a quem um infetado pode transmitir a doença, voltou a subir no estado e na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, que há semanas se tornou o novo epicentro da pandemia a nível mundial.



A taxa, que atingiu níveis recordes em abril e maio e levou ao colapso do serviço público de saúde mas no início deste mês de Junho tinha caído significativamente, voltou a subir nos últimos dias, depois de o governador do estado, Wilson Witzel, e o autarca da capital, Marcelo Crivella, terem flexibilizado as medidas de isolamento social e autorizado a reabertura de vários sectores de actividade, incluindo lojas de rua e de centros comerciais.

Após essa reabertura, apesar de parcial, o número de novos infetados e de novas mortes subiu no estado e na capital. Ajudado também por um claro desleixo da população em adotar as precauções orientadas por especialistas, nomeadamente o distanciamento mínimo de outras pessoas e o uso de máscaras.

Um levantamento realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mostra que no início deste mês de Junho, antes da flexibilização, a taxa de contágio pelo Coronavírus na cidade do Rio de Janeiro estava relativamente controlada, sendo de 1,03, ou seja, uma pessoa infetada contagiava no máximo outra.



Duas semanas depois, em meados de Junho, essa taxa já tinha subido para 1,39, ou seja, um infetado poderia contagiar quase uma pessoa e meia, com tendência clara de subida.

No estado do Rio de Janeiro como um todo, os números são ainda mais graves. Novamente de acordo com o levantamento da UFRJ, no início do mês a taxa de contágio no estado era de 1,35, mas dias atrás já estava em 1,57 e, também no âmbito estadual, com tendência de alta.

Os números de infetados e de mortes refletem tragicamente esse aumento de contágios, depois de no final do mês de Maio e início de Junho se ter registado um alívio nos dados e na ocupação de camas de hospital, principalmente as destinadas a doentes graves com Covid-19. A alta de casos e de óbitos verificada na semana passada continuou esta semana e terça-feira, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro passou a marca dos 100 mil infetados, somando mais de 108 mil, com 3,5 mil casos em apenas 24 horas, e 9153 mortes, 220 das quais no curto período de um único dia, de segunda para terça.

Alheios a isso, como se a pandemia não fosse com eles, milhares de cidadãos lotam diariamente os transportes colectivos, as ruas e até as praias, apesar da proibição de estar na areia ou mergulhar no mar, onde são permitidos somente desportos individuais, como surf, e com distanciamento entre os praticantes.



Domingo, dia de grandes aglomerações nas praias mais famosas, a polícia entrou na areia e pediu para as pessoas deixarem o local, o que foi respeitado, mas assim que os agentes se foram embora a maior parte dos infratores voltou a estender as toalhas e a deitar-se ao sol.