Taxa de desemprego em Espanha aumenta ligeiramente para 13,65%

A taxa de desemprego em Espanha aumentou em três décimas de ponto percentual durante o primeiro trimestre do ano, para 13,65%, havendo mais 70.900 pessoas sem trabalho, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

De acordo com os dados publicados, o mercado de trabalho espanhol perdeu 100.200 pessoas empregadas no primeiro trimestre do ano, enquanto o desemprego aumentou em 70.900 pessoas.

O número total de pessoas empregadas em Espanha é agora de 20.084.700, enquanto o de desempregados é de 3.174.700, no final de um período que é geralmente negativo para o emprego, depois do fim da campanha de Natal.

O emprego diminuiu na indústria (-68.000 empregados), nos serviços (-50.100), e na agricultura (-12.500), enquanto aumentou na construção (+30.300).

O aumento do desemprego no primeiro trimestre do corrente ano contrasta com uma queda de 65.800 no mesmo período de 2021, depois de nos primeiros três meses de 2020, quando a pandemia de covid-19 atingiu em cheio a economia, o desemprego ter aumentado em 121.000 pessoas, mais do que no primeiro trimestre de 2022.