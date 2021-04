Taxa de desemprego em Espanha baixa ligeiramente para 15,98% no 1.º trimestre

A taxa de desemprego em Espanha foi de 15,98% no final do primeiro trimestre de 2021, tendo baixado ligeiramente em relação ao anterior, segundo números publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

De acordo com o organismo responsável pelas estatísticas, o número de desempregados em todo o país diminuiu em 65.800 pessoas, para 3.653.900 desempregados.

Por outro lado, o número de empregados diminuiu em 137.500 pessoas, para 19.206.800 trabalhadores, durante o primeiro trimestre do ano, devido principalmente ao impacto da terceira vaga da pandemia e da tempestade de neve Filomena.

A diminuição tanto do número de empregados como de desempregados é explicada pela redução em 203.400 da população ativa -- pessoas com idade para trabalhar com emprego ou à procura de um --, para 22.860.700 pessoas.

Em termos anuais, o emprego desceu em 474.500 pessoas em relação ao primeiro trimestre de 2020, enquanto o desemprego aumentou em 341.000, devido ao facto de 133.500 pessoas terem saído do mercado de trabalho.