Taxa de desemprego nos EUA com o valor mais baixo desde 1969

Números desceram para os 3,7% em setembro.

Por Lusa | 15:04

A taxa de desemprego nos EUA baixou para os 3,7% em setembro, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho norte-americano.



Segundo a agência de informação financeira Bloomberg, trata-se do valor mais baixo desde 1969.



Este dado faz manter a confiança dos economistas de que o mercado de trabalho dos EUA continua a registar uma evolução saudável, refere.



Ainda assim, foram criados 134 mil postos de trabalho em setembro, abaixo dos 270 mil empregos criados no mês anterior.



Tal poderá dever-se, em parte, ao impacto do furacão Florence, refere a Bloomberg, que apontava para a criação de 185 mil empregos.