Taxa de emprego cresceu 1,4% na zona euro em 2023

A taxa de emprego cresceu 1,4% na zona euro e 1,3% na União Europeia (UE) no conjunto de 2023, após subidas acima de 1% no último trimestre do ano, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

Segundo uma primeira estimativa do crescimento anual para 2023, baseada em dados trimestrais e esta quarta-feira publicada pelo Eurostat, a taxa de emprego aumentou 1,4% na área da moeda única e 1,3% na UE.

"Estes dados fornecem uma imagem do volume de mão-de-obra coerente com as medidas de produção e rendimento das contas nacionais", assinala o gabinete estatístico comunitário.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, nos últimos três meses de 2023, o emprego aumentou 1,3% na zona euro e 1,2% na UE, os mesmos valores do trimestre anterior.

Já na variação em cadeia, o número de pessoas empregadas subiu 0,3% tanto na zona euro como na UE no quarto trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior, sendo que, nos três meses anteriores, o emprego tinha aumentado 0,2% em ambas as zonas.