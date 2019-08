Taxista ataca ciclista que lhe bateu no carro... mas perde as calças pelo caminho

Um taxista furioso com um ciclista que lhe bateu no táxi decidiu sair do veículo e atacá-lo, no entanto, as calças do motorista acabaram por o atraiçoar.



Enquanto tentava agredir o homem em cima da bicicleta, as calças escorregaram-lhe pela cintura deixando-lhe o rabo completamente vísivel. Mal se apercebeu do incidente de vestuário, o taxista voltou para o táxi enquanto puxava as calças para cima.







A zaragata ficou rapidamente resolvida e ninguém ficou gravemente ferido, mas o vídeo com o momento caricato tornou-se um sucesso nas redes sociais com milhares de partilhas.





Naht my highlight of London 1/2 pic.twitter.com/iwMhFTI1Bk — Georgie (@Yorkshire_G) August 12, 2019