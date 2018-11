Taxista demitido após recusar transportar papoilas para o Dia do Armistício no Reino Unido

Condutor terá perguntado o que continham as caixas e, em seguida, recusado levá-las.

16:16

Um taxista de Birmingham, no Reino Unido, foi demitido pela empresa que trabalhava, a KMR Cars, após alegadamente recusar-se a transportar um passageiro com caixas de papoilas em homenagem ao Dia do Armistício esta quinta-feira. O condutor terá perguntado o que continham as caixas e, em seguida, recusado levá-las e, como consequência, também ao passageiro.

A KMR Cars partilhou um pedido de desculpas pelo incidente na página do Facebook e afirmou que a demissão do homem aconteceu por este não ter informado que o transporte do passageiro não tinha acontecido.

"A KMR Cars reconhece e tem o maior respeito por aqueles que lutaram e arriscaram as suas vidas por todos nós e devem ser lembrados no Dia do Armistício, com a papoila como símbolo de sacrifício. A KMR Cars tem uma política de zero por cento de tolerância com qualquer pessoa da equipa, condutor ou cliente que difame qualquer lembrança ou religião", avançou a empresa na rede social.

Na sexta-feira, a empresa fez uma nova publicação onde afirma que concluiu as investigações sobre o caso e o condutor terá de facto mentido a respeito da viagem, dizendo tê-la concluído quando não aconteceu.

"Devido a esta negligência grosseira do motorista e incompetência em não comunicar ao escritório sobre não ter transportado o passageiro, a KMR Cars demitiu-o", declara na mais recente publicação.

O novo comunicado ainda reitera que a companhia "é grata aos nossos heróis caídos e estamos felizes em ter papoilas nas viaturas, como temos feito por anos antes deste incidente".