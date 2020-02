Taxista morre devido a coronavírus em Taiwan. Homem tinha clientes da China e Macau

Um taxista morreu devido ao coronavírus, em Taiwan, tornando-se a primeira pessoa a morrer na ilha devido ao surto e a quinta fora da China continental.O ministro da Saúde de Taiwan, Chen Shih-chung, disse durante uma entrevista, no domingo, que a vítima era um homem de 61 anos que tinha diabetes e hepatite B, avança a Reuters.O homem não tinha viajado para o estrangeiro recentemente, no entanto, a maioria dos seus clientes eram de Hong Kong e Macau.Um membro da família da vítima também contraiu coronavírus, disse o ministro, acrescentando que as autoridades estão a tentar descobrir a fonte da contração.Acredita-se que o coronavírus tenha surgido num mercado de vida selvagem em Hubei e já matou 1.665 pessoas na China. Os números mais recentes apontam para 68.500 casos de pessoas infetadas com o vírus.Taiwan proibiu a entrada no país de chineses ou estrangeiros que tenham viajado recentemente para a China e suspendeu a maioria dos voos para o país vizinho.