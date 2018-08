Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista recusa serviço e mulher dá à luz na rua

Mirjana nasceu saudável no chão de Errenteria, em Espanha.

19:44

María Sabina chamou um táxi quando percebeu que a segunda filha estava prestes a nascer. Tinha de chegar o mais depessa possível ao hospital porque o parto estava iminente.



Mas, no momento em que o taxista chegou, este recusou-se a transportar a mulher até à unidade hospitalar: "Como?! Um parto? Uff, nem pensar, vai-me sujar os estofos!". O caso ocorreu em Espanha e é revelado pelo jornal El Diario Vasco.



A mulher de 27 anos, natural da mulher Equatorial, chamou então uma ambulância. Quando esta chegou, não havia quem fizesse o parto. Nenhuma parteira ou médico, apenas socorristas.



Já no chão da rua Bidasoa, María, acompanhada por uma amiga e pela filha mais velha, começou a preparar-se para dar à luz. À chegada da segunda ambulância, um médico ajudou no parto de Mirjana.



A menina nasceu saudável, na noite de 23 de agosto e com 3 quilos e 200 gramas, no chão de Errenteria, um município basco.



Os vizinhos foram as testemunhas do "milagre".