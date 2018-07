Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas contra a Uber estrangulam Madrid

Associações de taxistas da capital espanhola uniram-se num protesto solidário com os colegas de Barcelona.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:49

Os taxistas de Madrid solidarizaram-se esta segunda-feira com os de Barcelona e paralisaram a capital espanhola com longas filas de veículos nos principais acessos. Na base dos protestos está a concessão de licenças sem controlo às empresas Uber e Cabify.



A paralisação de ontem na capital surge depois da greve em massa iniciada pelos taxistas em Barcelona, no fim da passada semana. Inicialmente, os taxistas de Madrid solidarizaram-se de forma dispersa e desorganizada, mas as principais associações de taxistas uniram forças ontem para desfilar em bloco. No País Basco, Galiza e Navarra houve também protestos.



Em reuniões com os taxistas, o governo prometeu aprovar em setembro um decreto-lei que transfira para os governos regionais, como o da Catalunha e da comunidade madrilena, as competências de concessão de licenças a empresas como a Uber e a Cabify. Mas os taxistas não ficaram satisfeitos e mantêm a greve.



"O que dizem tem de passar para o papel", afirmou Tito Álvarez, porta-voz da Élite Taxi, após a reunião com o governo.



A câmara de Barcelona chegou a aprovar um regulamento que previa que por cada licença Uber e Cabify teria de haver 30 de táxis, mas o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) chumbou a lei na passada sexta-feira, desencadeando os protestos em Barcelona.

O novo governo socialista de Pedro Sánchez vai debater o tema na sexta-feira, em conselho de ministros.