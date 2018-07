Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas montam acampamento nas ruas de Barcelona contra Uber e Cabify

Motoristas unem-se em greve 'espontânea' por tempo indeterminado.

12:10

Vários taxistas montaram um acampamento nas ruas de Barcelona contra Uber e Cabify, onde pernoitaram esta noite de sábado.



Na manhã de sábado, foi decidido em assembleia que os taxistas iam manter o protesto contra a proliferação de licenças para carros de empresas como a Uber ou Cabify por tempo indeterminado, com o objetivo de bloquear o trânsito no centro da cidade de Barcelona.



Os profissionais exigem do governo central "mudanças legislativas urgentes" que garantam a viabilidade do serviço de táxi.



Para isso, os taxistas estacionaram no centro de Barcelona, instalando-se em várias tendas, ao lado dos seus veículos, onde passaram a noite.



Os motoristas lutam assim contra a concorrência das empresas de transporte Uber e Cabify, que consideram ser desleal.