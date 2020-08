Taylor Swift oferece mais de 25 mil euros a jovem portuguesa para "cumprir sonho" de estudar

Universidade de Warwick.

Taylor Swift doou 25 mil euros a uma jovem portuguesa em Inglaterra para poder realizar um dos maiores sonhos: ingressar num curso de matemática. Vitória Mário, de 18 anos, é uma jovem portuguesa que emigrou aos 14 anos para Inglaterra com os tios com o objetivo de lutar por um futuro que a mãe acreditava não ser possível em Portugal. Vitória viu no curso de matemática a possibilidade de singrar na vida."Eu vim de uma família pobre e na minha escola era considerada uma aluna mediana. Na minha escola havia apenas três meninas negras e talvez dez meninos negros. Sempre fui uma excelente aluna em Portugal, mas a minha mãe sabia que não era suficiente para conseguir uma boa carreira. É muito difícil ver alguém negro a trabalhar, por exemplo, num banco em Portugal", disse.A jovem que não estava habilitada a concorrer a bolsas de estudo, precisava de 40 mil libras para ingressar no curso de quatro anos, de matemática, naVitória criou um fundo online para arrecadar o maior valor possível, até que, na quinta-feira, foi surpreendida pela estrela norte-americana, Taylor Swift, que doou 23 mil libras (aproximadamente 25 mil euros), exatamente o valor que faltava para atingir a meta dos 40 mil. Segundo o INews a cantora disse à jovem que conheceu a sua história e ficou inspirada com a "determinação e dedicação para transformar os sonhos em realidade", e decidiu ajudar.Recorde-se que esta não foi a primeira vez que Taylor Swift ajuda um fã com dificuldades financeiras. Ainda na pandemia da Covid-19 a cantora doou três mil dólares a uma fotografa de Nova Iorque que atravessava uma crise funanceira.