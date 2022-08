Tchizé dos Santos compara-se aos judeus

Após a decisão do juiz de entregar o corpo do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, à sua viúva, contrariando o pedido de Tchizé dos Santos, para que fosse enterrado em Barcelona, a filha de ‘Zédu’ persiste e diz estar disposta a “ir a todas as instâncias para que prevaleça o bom senso e justiça”.Após ter recorrido da decisão, Tchizé diz que luta por “uma última homenagem” para o seu pai. “Eu entendo perfeitamente o que viveram os judeus no III Reich, porque o que está a ser feito com a família dos Santos em Angola é o que foi feito com os judeus”, afirmou, acrescentando: “Não temos direitos em Angola.”