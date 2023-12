Tecto de igreja antiga colapsa e fere 80 pessoas no Brasil

Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas quando o telhado de uma igreja católica bastante antiga colapsou durante uma missa na cidade de Montezuma, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais. Oito pessoas em estado mais grave continuavam este sábado hospitalizadas num hospital da cidade vizinha, Janaúba, enquanto as outras 72, com ferimentos ligeiros e escoriações, puderam voltar para suas casas após receberem cuidados médicos.

O desmoronamento aconteceu na Igreja Matriz Santana e São Joaquim, uma das mais antigas de Montezuma, cidade com menos de sete mil habitantes a 706 quilómetros de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Pouco antes do início da missa, durante a qual 70 crianças iam receber a primeira comunhão, o telhado da paróquia colapsou e pedaços de madeira grossa e de telhas de grande porte começaram a cair sobre os fiéis.

A tragédia só não foi maior porque, antes do colapso total, as velhas barras de madeira que seguravam o telhado começaram a estalar e muitos dos 300 fiéis que naquele momento estavam no templo católico correram para local seguro ou conseguiram esconder-se debaixo dos fortes bancos de madeira maciça.



De acordo com peritagem dos bombeiros locais, o acidente aconteceu porque toda a madeira, muito antiga, que suportava o telhado estava podre, mas ninguém tinha percebido por o templo ser forrado.

Imagens que circulam na ‘internet’ mostram os fiéis a acomodar-se nos bancos para o início da celebração e, após o início do desabamento, o pânico e a correria que se instalaram no local. A estrutura da velha e histórica Igreja Matriz Santana e São Joaquim não foi afetada, mas a edificação vai permanecer fechada, pois não tem como receber fiéis sem tecto e com as chuvas fortes que se fazem sentir na cidade há vários dias.