Teerão classifica todas as forças norte-americanas de "terroristas"

O parlamento iraniano aprovou esta terça-feira uma lei que classifica todas as forças armadas norte-americanas de "terroristas" após o assassínio no Iraque do general Qassem Soleimani num ataque aéreo dos Estados Unidos.

Os parlamentares alteraram uma lei recente que já declarava as forças dos EUA enviadas do Corno de África à Ásia Central, passando pelo Médio Oriente, como "terroristas" e estenderam agora essa denominação ao Pentágono, a todas as forças norte-americanas e a todos os envolvidos na morte de Soleimani.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou esta terça-feira os Estados Unidos de lhe terem negado o visto para participar nas reuniões das Nações Unidas, em Nova Iorque.