Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telemóveis banidos das escolas primárias na Austrália

Psicólogo defende que banir os dispositivos durante o tempo de aulas vai ter um impacto positivo na saúde mental dos jovens.

09:43

Os telemóveis vão ser banidos das escolas primárias (públicas) de Nova Gales do Sul, na Austrália. Prevê-se que a medida afete mais de 619 mil alunos e será colocada em prática já no próximo ano.



"Os telemóveis ajudam os alunos a distrair-se e são umas das principais causas de stress nas crianças", diz Gladys Berejiklian, ministra australiana.



"Estamos a enviar uma mensagem muito forte para toda a gente de que as crianças precisam de ser protegidas", acrescenta.



O psicólogo Michael Carr-Gregg, acredita que banir os telemóveis durante o tempo de aulas vai ter um impacto positivo na saúde mental dos jovens.