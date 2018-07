Telemóvel arde e obriga a evacuar de emergência avião da Ryanair

Incidente aconteceu na pista do aeroporto de Barcelona e não causou feridos.

Um avião da Ryanair foi evacuado de emergência esta terça-feira quando se encontrava na pista do aeroporto de El Prat, em Barcelona, na Catalunha, depois do telemóvel de um passageiro ter pegado fogo.



O incidente, que não causou feridos, obrigou à retirada dos ocupantes do Boeing da companhia de baixo custo através das rampas insufláveis. Já com os passageiros fora do avião a tripulação apagou as chamas que, segundo testemunhas, terão tido origem quando um telemóvel era carregado com uma bateria externa.

Os passageiros foram encaminhados para o terminal 1 do ‘El Prat’ onde esperaram novo voo para Ibiza, também em Espanha, o destino inicial do avião da Ryanair.