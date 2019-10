Tem 76 anos e foi detida em Málaga. A 'avó ladra' que acumula 40 detenções e oito nomes falsos

Josefa, nome fictício, tem 76 anos e foi detida em Málaga. A polícia espanhola não queria acreditar pois o que parecia ser uma idosa com indícios de Alzheimer era afinal uma ladra que contava com um longo historial de roubos.



A 'avó ladra', como foi apelidada pelo jornal espanhol El País, foi detida após um grupo de turistas a ter acusado de tentar roubar o seu apartamento de luxo que tinha alugado para férias. Ao verem a idosa a entrar no apartamento com a intenção de roubá-lo, um dos inquilinos gritou e começou a correr atrás dela. Sem ter tempo para se calçar, a mulher fugiu e acabou por ser capturada por um dos homens que depois a entregou à polícia.





A mulher contava com uma vida inteira a roubar: desde assaltos com força a roubos de todo o tipo.

Josefa entrou e saiu várias vezes da cadeia.



Josefa fazia várias cópias das chaves de apartamentos turísticos e assim ia roubando quem os alugava. O modus operandi permitia roubos fáceis: muitos turistas não denunciam os roubos pois ninguém acredita neles por pensarem que estes querem receber o seguro. Ninguém muda a fechadura e, dias depois, com novos inquilinos, novos roubos.

No entanto, as autoridades espanholas desconfiaram desse mesmo homem duvidando que aquela mulher de 76 anos os quisesse realmente roubar. De aspeto débil, quase sem dentição e com um olhar que parecida desorientado, Josefa questionava na esquadra:O papel que desempenhava fez com que as autoridades questionassem se aquela mulher de olhar perdido seria mesmo uma criminosa ou se era apenas uma mulher perdida com Alzheimer. No entanto, as impressões digitais não deixavam margem para dúvidas. 'Josefa' acumulava mais de 40 detenções desde os anos 70 com oito identidades falsas diferentes.