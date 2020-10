Tem 80 anos e ainda conduz um Ferrari F40 de 1 milhão de euros todos os dias

Costuma dizer-se que "velhos são os trapos" e John Clower, um britânico com 80 anos, é a derradeira prova disso. Defendendo que os supercarros não nasceram para estar fechados numa garagem, Clower conduz diariamente o seu Ferrari F40.

Apaixonado por automóveis e pelas corridas desde muito novo, Clower é um adepto confesso da marca de Maranello e já foi dono de 16 modelos da Ferrari. Mas o que mais o apaixona é o F40, que acaba por usar como carro do dia-a-dia.

Pintado no icónico Rosso Corsa da Ferrari, este F40, cuja produção foi limitada a 1.315 unidades, chegou às mãos de Clower em 2009, depois de muitos anos em busca do carro ideal. Este britânico conta mesmo que chegou a não comprar alguns F40 que apareceram antes deste por terem poucos quilómetros feitos, algo que podia fazer com que sentisse algum tipo de remorso ao usá-lo no quotidiano.

Quanto encontrou este exemplar soube de imediato que "era o tal" e para assinalar o momento resolveu levá-lo ao circuito de Silverstone, no Reino Unido, para festejar os 25 anos desde o lançamento deste modelo, que continua a ser um dos mais icónicos da marca italiana.



