Tem apenas 14 anos mas já vai tirar a segunda licenciatura

Carlos Santamaría Díaz, com apenas 14 anos, prepara-se para fazer história ao tirar a sua segunda licenciatura. Aos 9 anos, este pequeno génio tornou-se no aluno mais novo de sempre a ingressar na Unversidade Anáhuac Mayab, no México. Agora, segue-se nova licenciatura.

Com apenas três anos o pequeno Carlos Santamaría Díaz já sabia ler e aos cinco começou a interessar-se por Química. Nesta altura já conhecia toda a tabela periódica e já lia livros completos do ensino secundário.

O percurso académico – já bastante longo – de Carlos começou por sua iniciativa e em casa, já que o menino completou todo o ensino primário e secundário de forma virtual, de forma a acelerar a sua entrada no ensino universitário.

Conhecido por "Génio do México", Carlos já soma um currículo bem preenchido: tem um diploma de Química Analítica, tirado aos 9 anos, e um curso em Álgebra, tirado logo no ano seguinte. Com apenas 10 anos começou a estudar Ciências Genómicas e um ano depois começou os estudos para completar a licenciatura em Física Biomédica.