"Tem calma, estás a falar com o Ye": Kanye West janta com Donald Trump para campanha presidencial conjunta mas encontro acaba em gritos

Na sequência da recandidatura de Kanye West à presidência dos Estados Unidos, o rapper jantou com o ex-presidente Donald Trump e Nick Fuentes, um conhecido neonazi, na tentativa de convencer Trump a ser seu vice, mas o encontro não correu como esperado.

Kanye West, ou Ye, tem sido amplamente condenado nas redes sociais por comentários anti-semitas, vai concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos e decidiu jantar com Donald Trum para tentar convncer o antigo presidente a ser um aliado de campanha.

Segundo um vídeo publicado pelo artista na rede social Twitter, o jantar não correu bem e Kanye disse mesmo que "basicamente o Trump começou a gritar comigo à mesa e a dizer que eu ia perder. Como se isso alguma vez tivesse funcionado com alguém na história da humanidade. Tem calma Trump, estás a falar com o Ye", acrescentou West.

"Penso que o que mais perturbou Trump foi ter-lhe pedido para ser o meu vice-presidente. Também me contou uma história sobre como perdoou Alice Johnson, uma mulher com quem Kim Kardashian [a ex-mulher de Ye] se tinha reunido para ser libertada da prisão, para me tentar impressionar, mas depois ofendeu a Kim e eu não aceitei, porque é a mãe dos meus filhos".