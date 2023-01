"Tem muito de novo, porque é uma visão multilateral do Brasil, é uma visão de intervenção no mundo": Marcelo Rebelo de Sousa sobre discurso de Lula

O chefe de Estado português considera que o recém-empossado Presidente do Brasil, Lula da Silva, deu sinais de uma "visão multilateral" e "protagonismo internacional" que contrastam com a administração de Jair Bolsonaro.

Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, após a cerimónia de posse, em que esteve presente, Marcelo Rebelo de Sousa comentou os dois discursos de Lula da Silva, nos quais viu "sinais de novidade".

No seu entender, em termos de política externa, a mensagem de Lula "tem muito de novo, porque é uma visão multilateral do Brasil, é uma visão de intervenção no mundo, é uma visão não defensiva, mas ofensiva no bom sentido do termo, de protagonismo internacional".